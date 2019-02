Tõnis Sildaru MMi pargisõidu tühistamisest: kurb, et MMiks ei suudeta asju läbi mõelda 

"Pärast meeste finaali oli koosolek, kus öeldi, et väike võimalus on naiste võistlust teha neljapäeva hommikul. Aga FIS polnud koondiseid informeerinud, et võistlused võivad päeva võrra edasi lükkuda. Tavaliselt on pandud ajakavasse paika, et kehvade ilmaolude tarbeks on lisapäev. Seekord polnud.

"Eksimine on inimlik, aga loomulikult on meil kurb meel, et on juba teine start, kus me ei saa osaleda (Big Airi hüpetest loobus Kelly hooprobleemide tõttu - A.K.). Et tegu on välitingimustes toimuva võistlusega, võib (FISi) mõista, aga värskelt X-mängudelt tulles, kus organisatoorne pool toimis laitmatult, on selge, et siin on veel arenguruumi. Väga kurb, et MMiks ei suudeta asju piisavalt läbi mõelda," ütles ta.