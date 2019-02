Lugupeetud Soome sporditegelane ei mõista Nykäneni riiklike matuste teemat: see on naeruväärne diskussioon 

Kuigi Nykänen on neljakordne olümpiavõitja ja viiekordne maailmameister, ei teeninud ta kunagi Soome riigilt ühtki ordenit või muud kõrget autasu. Samas, kui neljakordne pikamaajooksu olümpiavõitja Lasse Viren, kolmekordne suusatamise olümpiavõitja Marja-Liisa Kirvesniemi ja kolmekordne sõudmise olümpiavõitja Pertti Karppinen on pälvinud sportlike teenete eest auristi.

"See on naeruväärne diskussioon," lausus Kummola Helsingin Sanomatile. "Ma pole matuste vastu, aga miks teda ei peetud meeles eluajal? Vahel uurisin Nykäneni kohta, siis öeldi mulle, et talle ei saa autasu anda, sest tema elukombed on pahad. Aga nüüd käib suur arutelu riiklike matuste ümber..."