VIDEO TULISTAMISEST | Eksikombel kuuli selga saanud Itaalia ujuja jäi halvatuks 

Olukorra kurbloolisus peitub selles, et Bortuzzo oli täiesti juhuslik ohver. End kolm päeva hiljem ise politseile üles andnud kurikaelad (24- ja 25aastane mees) sõnasid, et ei soovinud sportlast tulistada, vaid ajasid tema seltskonna segi nendega, kellega nad äsja lähedal asuvas baaris kaklesid.

San Camillo haigla neuroloogiaosakonna juht Alberto Delitala: "Kahjuks me ei usu praegu, et tema jalgade liikumine kunagi taastub. Praeguste meditsiiniteadmiste juures on see võimatu. Aga nii pea, kui tema elu enam ohus pole, saadame ta taastusravikeskusesse."