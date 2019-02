Selgusid mehed, kes pälvivad riikliku spordi elutööpreemia 

Kauaaegse kergejõustikutreeneri Toomas Merila esitas riigi spordi elutööpreemia kandidaadiks Eesti Kergejõustikuliit. Merila on edukas odavisketreener, kelle õpilaste seas on maailmameister Andrus Värnik, aga ka Moonika Aava, Tanel Laanmäe, Liina Laasma ja Risto Mätas.

Ta on olnud üle 20 aasta Eesti noortekoondise vanemtreener ja täiskasvanute koondise heitetreener. Paarkümmend aastat on ta olnud tegev kergejõustikuföderatsiooni treenerite nõukogus ning olnud hiljem ka selle esimees. Aastast 1967 on Merila järjepidevalt töötanud endise Tallinna Spordiinternaatkooli, praeguse Eesti Spordigümnaasiumi treener-õpetajana ja aastast 2004 Audentese Spordiklubi treenerina.