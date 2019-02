Vangistatud jalgpallur nutab oma elu pärast: ärge saatke mind tagasi kodumaale, mind piinatakse seal 

Inimesed Melbourne'i tänavatel Hakeem al-Araibi õiguste eest protestimas. AFP/Scanpix

Miks? Sellele kõigele vaadati lihtsalt läbi sõrmede. Ilmselt seetõttu, et mehe vastused ametivõimudele ei sobinud. Kuna rünnak politseijaamale kestis ligemale kaks tundi, leidis riiklik süüdistaja, et al-Araibil oli piisavalt aega, et pärast kohtumist sündmuspaika jõuda ning mässajatega ühineda. Seega jäeti keskkaitsja 45 päevaks trellide taha ning selle aja jooksul andsid ametivõimud endast parima, et tema sõnu muuta. Vahendeid valimata.