Elutööpreemia pälvinud Toomas Merila: hommikust õhtuni ei saa nauding olla, siis on midagi viltu 

Ta on olnud üle 20 aasta Eesti noortekoondise vanemtreener ja täiskasvanute koondise heitetreener. Paarkümmend aastat on ta olnud tegev kergejõustikuföderatsiooni treenerite nõukogus ning olnud hiljem ka selle esimees. Aastast 1967 on Merila järjepidevalt töötanud endise Tallinna Spordiinternaatkooli, praeguse Eesti Spordigümnaasiumi treener-õpetajana ja aastast 2004 Audentese Spordiklubi treenerina.

Kui enda õpilaste peale mõtlete, mille üle kõige rohkem uhke olete? "Raske öelda. Võib-olla selle üle, et viis viimast naiste odaviskerekordi parandajat on olnud minu õpilased, alates aastast 1984 pärast Virve Põldsami. Ma leian, et see järjepidevus pole juhuslik. Selle üle võiks uhke olla."

Kas töö on olnud nauditav või on tekkinud ka tüdimust ja ametivahetuse mõtteid?

"Sellist mõtet pole küll kunagi olnud. Minu töö on hobi. Targad mehed on öelnud, et need on õnnelikud inimesed, kelle töö on hobi. Ma ise pole seda välja mõtelnud, aga kuulun nende sekka. Ametit vahetama... Ma peaks päris sassi minema.