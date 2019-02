100% pöörase jooksuvõistluse võitja: see oli vastupandamatu väljakutse 

Ta läbis 295 jooksukilomeetrit 24 tunni, 19 minuti ja 9 sekundiga, mis teeb keskmiselt umbes 3:28 maratoni kohta. Pole paha, arvestades, et normaalse voodis puhkamise ja taastumise asemel lendasid sportlased järgmisesse võistluspaika. Kokku veetsid nad lennukis 63 tundi, mille jooksul läbisid ümmarguselt 88 500 kilomeetrit.

Näiteks Antarktikas pidid jooksjad kohati toime tulema 35 külmakraadiga, kuid kaks päeva hiljem Perthis näitas termomeeter hoopis 35 soojakraadi. Tollest väljakutsest on 17 aasta jooksul jagu saanud vähem kui 200 inimest. Tänavu finišeeris 24 meest ja 15 naist.

"See oli hullumeelne ambitsioon," lausus Gill, kes oli kiireim naine igal maratonil peale esimese. "Samas oli see väljakutse vastupandamatu. Kümme aastat tagasi tahtsin vaid vormi saada ja Londoni maratoni joosta. Nüüd on jooksmine mind sõna otseses mõttes ümber maailma lennutanud."