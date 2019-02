Kergejõustik GALERII | Magnus Kirt hooajaks valmistumisest: jalgratas on leiutatud, võib-olla vahetab keti ära Ville Arike, Tõrva , täna, 16:30 Jaga:

Magnus Kirt Tõrva AT Spordiklubis. Tiina Kõrtsini

„See on hea koht, kuhu tulla siis, kui on tuju tulla,“ ütleb Eesti eelmise aasta parim meessportlane, odaviskes EM-pronksi võitnud ja Eesti rekordi 90 meetri alla viinud Magnus Kirt kodulinnas Tõrvas asuvas hubases, tema isa Peeter Kirdi rajatud AT spordiklubis.