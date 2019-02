Talisport TÄNA ÕHTUL | Kelly Sildaru teeb (tõenäoliselt) viimaks MMi debüüdi! Ohtuleht.ee , täna, 16:32 Jaga:

Kelly Sildaru. Anna Stonehouse/The Aspen Times via AP

USAsse Park Citysse ootusärevalt elu esimesele täiskasvanute MMile läinud Kelly Sildaru debüüt on erinevate asjaolude sunnil pidevalt edasi lükkunud. Täna on ta siiski rajale tulemas, kavas on rennisõidu kvalifikatsioon.