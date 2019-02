Kas tõesti!? Jalgpalli Meistrite liigas võibki toimuda kauaoodatud reeglimuudatus 

Nimelt teatas Saksamaa spordiväljaanne Kicker, et Euroopa jalgpalliliit UEFA on tulevast hooajast valmis kaotama võõrsilvärava reegli*.

1960ndatel loodud reegel on juba mõnda aega saanud tugevalt kriitikat, sest see omab liialt suurt kaalu. Nõnda võetigi teema kolmapäeval peetud UEFA koosolekul arutellu. Kuigi midagi lõpliku veel paika ei pandud, on muudatus üsnagi tõenäoline.