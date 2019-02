Vene lasti taas platsile, kuid Gran Canarial Euroliiga tippklubi vastu rammu ei jagunud 

Pärast rabedat avaveerandit sai Gran Canaria paremini mängu sisse ning seitsmepunktiline kaotusseis pöörati poolajaks kolmepunktiliseks eduks. Aga jõu vastu ei saa. Efesi mehed said oma mängumootori korralikult käima, kolmas neljandik võideti 26:14 ning viimase 10 minutiga kallutati kohtumine kindlalt enda kasuks.

Vene koduklubile oli see Euroliigas seitsmes järjestikune kaotus. Ühtekokku on kirjas 6 võitu ja 16 kaotust, millega püsitakse 14. kohal. 8 kaotuse kõrvale 14 võidu saanud Anadolu on neljas.