Ott Tänak loodab Rootsi rallil eelmise aasta ebaõnnestumist vältida 

"Tunneme, et oleme Rootsiks hästi valmistunud, aga raske on ennustada, mis olud seal täpselt valitsevad. Eelmisel aastal oli seal palju lund ja suured lumevallid, mis on tavaliselt just see, mida talverallilt tahaksin. Ent meie stardipositsitsiooni juures (Tänak läks rajale teisena - toim) oli keeruline, sest värskel lumel oli raske pidamist leida," ütles Tänak Toyota pressiteate vahendusel.