ÕL ROOTSIS | STATISTIKAPOMM: Tänak võib Märtinist mööduda, Järveoja läheneb Parkile 

Hooaja avastardi võitis kuuekordne valitsev maailmameister Sebastien Ogier. Prantslane oli Monte Carlo rallil juhtpositsioonil pärast 10 katset, taas on tema lähim jälitaja Neuville (5).

Kaardilugeja Julien Ingrassia (vasakul) ja Sebastien Ogier. YANN COATSALIOU

0,4 sekundiga edestasid Ogier ja Jari-Matti Latvala Monte Carlo kuuendal katsel Andreas Mikkelseni. Sama vahe jäi üheksandal katsel ka Tänaku ja Kris Meeke'i vahele, põhjaiirlane oli meie mehest aeglasem. Need on tänavuse hooaja kõige napimad katsevõidud.

102,4 km/h oli Ott Tänaku keskmine kiirus Monte Carlo ralli kõige tempokamal 12. katsel. Rootsis sõidetakse see tippmark üle, sest homme kavas olev Hof-Finnskog kuulub MM-sarja kiireimate katsete hulka.

14 rallit on tänavu MM-kalendris. Viimati oli MM-sarjas samaväärselt või rohkemgi mõõduvõtte kavas tervelt 11 aastat tagasi, mil võistlusgraafik koosnes 15 rallist. 2008. aastal sõideti näiteks ka Jaapanis ja Jordaanias.

1. korda on tänavusel hooajal kavas Tšiili MM-ralli. 9. - 12. maini sõidetav etapp korraldati esimest korda mullu ning tähtsate meeste jaoks saadi organiseerimisega piisavalt hästi hakkama.

Tšiili kaasamine tähendab, et pärast mais toimuvat rallit on MM-sarja võõrustanud 32 riiki. Lisaks tavapärastele kohtadele on MM-ralli toimunud ka näiteks Brasiilias, Kanadas ja USAs.