ÕL ROOTSIS | STATISTIKAPOMM: Loeb, Ogier ja Neuville - Põhjamaade peo rikkujad 

Kõige edukam sõitja Rootsi rallil on 1984. aasta maailmameister Stig Blomqvist. Ta võidutses kodumaal 7 korral, viie triumfiga järgnevad talle Marcus Grönholm ja Björn Waldegard.

Edukaim autotootja on rootslaste Saab, kelle masinatega on Rootsis võetud 10 võitu. Kahe triumfi kaugusel on Porsche ja Ford.