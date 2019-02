Eesti jalgpallikoondise võtmemängija leidis endale väärt mängupaiga 

Standings provided by Sofascore LiveScore



Varasemalt on 27aastane Tamm mänginud Eesti klubidest Viljandi Tulevikus ja FC Floras. Lisaks Sarpsborgile on ta Norras pallinud Norrköpingi ning Sylvia ridades, samuti on ta esindanud Rootsi klubi Trelleborgs.