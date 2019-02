Luka Doncici aus tõdemus: NBAs on lihtsam punkte visata kui Euroliigas 

"Võrreldes Euroopaga on siin palju lihtsam punkte visata," ütles 19aastase Doncici Movistar+ile. "Euroopas on väljakud väiksemad ning NBAs kehtib kaitses kolmesekundi reegel. Siin on kindlasti lihtsam skoorida."

Muuhulgas uuriti temalt, ka tuleva tähtede mängu kohta, kust ta veidi ülekohtustelt välja jäi. "Tahtsin seal väga osaleda ja olin väga pettunud kui kuulsin, et ei saa. Aga kõige olulisem on, et inimesed minu poolt hääletasid. Olen väga meelitatud. Ehk järgmisel aastal avaneb võimalus," arutles Doncic.