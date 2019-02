Elutööpreemia saanud treener Toomas Merila: „Andrus Värnikul sõitis MM-kulla järel kuppel täiesti ära" 

Paljud kustuvad sarnases olukorras just vaimselt. „Ei oska vinguda ega hädaldada, olen kogu aeg optimist olnud,“ lausub 79aastane Toomas. „Naine on ka optimist. Mul on alati hea tuju, käin trennis. Ainult esimene nädal pärast diagnoosi kuulmist oli hull, seejärel tegin asjad endale selgeks. Haigusele ei mõtle, harilikult pole see meeleski.”