Must hobune püüab pere ja sõprade toel rallimaailma šokeerida 

Tidemand lõi kaasa ka hooaja avaetapil Monte Carlos, kuid tunnistas juba siis, et tegelikult on kõik panused pandud Rootsi talverallile. Ta tunneb sealseid teid ülihästi ja nüüd peaks olema ka võimsama autoga piisavalt harjunud. See kõik muudab Tidemandi üheks võistluse mustaks hobuseks, kelle tegelikke võimeid on raske ette ennustada.

„Rootsi ralli on minu jaoks aasta tipphetk. See on suur võistlus, mida alati ootan. Tunnen, et olen selleks sada protsenti valmis,“ ütles Tidemand M-Spordi pressiteate vahendusel. „Asja muudab veel paremaks tõik, et istun kõige imelisemas autos, millega kunagi sõitnud olen. Tean, et kohal on mu pere, sõbrad ja fännid, see ainult lisab motivatsiooni.“