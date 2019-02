Talisport EBAMAISELT KÜLM! Laskesuusatajaid ei lubata ka täna rajale Ohtuleht.ee , täna, 19:40 Jaga:

Venelane Aleksander Loginov külmas Canmore'is. Sputnik/Scanpix

Kanadas toimuval laskesuusatamise MK-etapil pidanuks eile toimuma meeste ja naiste sprindivõistlused, kuid need lükati tänasele. Nüüd võeti vastu otsus, et võistelda ei saa ka pühapäeval. Põhjus lihtne: Canmore'is on lihtsalt liiga külm.