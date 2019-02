VIDEO | Matti Nykäneni viimane muusikapala oli tihedalt Eestiga seotud 

Kohe loo alguses sirbist ja vasarast ning Tallinna sadamast räppiva tandemi üks osapool on Tallinnas sündinud, kuid Soomes elav Gert Kaasik.

Soomes Mäkki nime all tegutsev Kaasik ja tema paarimees Rasmus Hauta-aho ehk DJ Takapotku on varem andnud välja kaheksa popi- ja hiphopikõlalist pala, mis kõik on müünud kuldplaadi jagu.