Talisport TÄNA | Kas Kelly Sildaru võidab MMil medali? Ohtuleht.ee , täna, 17:14 Jaga:

Kelly Sildaru MMi rennisõidu kvalifikatsioonis. AFP/Scanpix

Freestyle-suusataja Kelly Sildaru (16) elu esimese täiskasvanute MMi debüüt lükkus USAs Park Citys erinevate asjaolude sunnil pidevalt edasi, kuid nüüdseks on see tehtud ja ees ootab rennisõidu finaal. See algab Eesti aja järgi kell 20.00.