VIDEO | Casemiro vajutas Atleticole poolkäärid, Bale jõudis uhke tähiseni 

Inglise kõrgliigas täna suuri üllatusi ei sündinud, tippklubid said oma võidupunktid kätte. See tähendab, et Ole Gunnar Solskjäri kaotuseta saldo Manchester Unitedi eesotsas paisus kümne võidu ja ühe viigini. Ahjaa, United lõpetab tänase päeva esinelikus, mida viimati juhtus hooaja avapäeval.