Tõnis Sildaru kuldse Kelly viimasest hüppest: ta polnud seda isegi treeningutel proovinud 

"Mingis mõttes oli riski peale minek. Viimast hüpet tegi Kelly esimest korda ja minu teada polnud ükski naine seda võistlustel varem teinud. Kelly polnud seda varem isegi treeningutel teinud. Aga nii mina kui ka mänedžer (Michael Spencer) nägime, et sealt on võimalik pool tiiru juurde panna ja 900 krradi pealt 1080 peale minna. Hakkasime Kellyle vaikselt usaldust tekitama, et ta tunnetaks, et see on võimalik. Ja oligi võimalik," rääkis Tõnis Sildaru triki saamisloost.