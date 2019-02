VIDEO | Harden ja George pakkusid vinge duelli, Westbrook tegi taas ajalugu 

Väikest rekordit kordas ka Thunderi eest Russell Westbrook, kes sai maha järjekordse kolmikduubliga. 21 punkti, 12 laupalli ning 11 söötu tähendas, et tagamängija on kolmikduubli kirja saanud nüüd üheksas järjestikus kohtumises, millega ta kordas legendaarse Wilt Chamberlaini rekordit. Tegemist oli Westbrooki karjääri 125 kolmikduubliga, enamat on unelmate liiga ajaloos suutnud vaid Magic Johnson (138) ning Oscar Robertson (181).