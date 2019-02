Tottenhami staari elukaaslase plaan seksivideoga modellilt roppu raha välja pressida lendas haledalt vastu taevast 

Fitnessmodellina töötav Voigt, kellel on Aurieriga ühine tütar, nõudis Snapchati ja Instagrami tähtelt Julieanna Goddardilt (kasutajanimi YesJulz) väidetavalt 15 600 eurot valuraha. Vastasel juhul ähvardas ta meediale lekitada hunniku intiimseid fotosid ning seksivideo.

Süüdistaja sõnul olevat Voigt ameeriklannale andnud aega 24 tundi, et vajaminev summa talle üle kanda. Näitamaks, et tal on ka tõsi taga ning tegemist pole bluffiga, saatis Voigt Goddardile ka mõned "süütumad" klõpsud.