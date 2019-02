VIDEO ja FOTOD | Lindsey Vonn – silmipimestav ilu, mida vürtsitasid medalisadu ja kuulsad mehed 

Ameeriklanna kerkis viimase kümne aasta jooksul maailma kõige tuntumaks mäesuusatajaks. Ta võitis olümpiamängudelt kulla ja kaks pronksi, tuli kaks korda maailmameistriks ja võitis MMidelt veel kuus medalit. MK-sarjas oli Vonn isegi veel võimsam: tal on kirjas 82 etapivõitu!

Samas pole saladus, et Vonni kuulsusele aitas kaasa ka tema välimus: paljude arvates on tegemist ühe maailma kauneima naissportlasega. Üheskoos tennisekaunitari Caroline Wozniackiga poseeriti ajakirja Sports Illustrated tarbeks ning nahka katsid peaaegu ainult kehamaalingud.

Vonni karjäärile on vürtsi lisanud ka erinevad mehed. 2007. aastal abiellus ta endise USA mäesuusakoondislase Thomas Vonniga, kuid 2011. aastal anti teada, et nad lahutavad. Peagi saabus naise ellu aga maailma üks kuulsamaid ja rikkamaid sportlasi: USA golfiäss Tiger Woods isiklikult. Paar oli koos enam kui kaks aastat. Viimasel ajal on Vonni kaaslaseks Kanada hokimängija P. K. Subban.