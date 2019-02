Kalevi abitreener Reinbok tähtsa mängu eel: mehi mõjutab Ühisliiga play-off'i surve 

Mõlemal meeskonnal - samuti Saraatovi Avtodoril - on 6 võitu ja 9 kaotust, see kolmik jagab 8.-10. kohta. Jõulude eel Siberis peetud mängus esitas Kalev hooaja ühe parema partii ja võitis Jenisseid 88:80. Samas vaimus oleks vaja jätkata ka kodusaalis.

Ent vahepeal on üht-teist muutunud. Jenissei on uuel aastal esinenud varasemast paremini ja saanud kahes viimases mängus magusa võidu - kodus alistati esikuuikusse kuuluv Astana 93:84, võõrsil saadi 79:68 jagu Zielona Gorast. Tollest kohtumisest on möödas kaks nädalat ja selle aja jooksul saadi rahulikult valmistuda kohtumiseks Kaleviga.

Seega on Kalev saanud vaid mõne päeva tähtsaks mänguks keskendumisele. Viimastel treeningutel on rivis olnud kõik peale Kristjan Kanguri, kes jäi palavikuga kõrvale. "Esmaspäeva hommikul selgub tema mängimise osas tõde," nentis abitreener Indrek Reinbok.

Ta ei kippunud otsesõnu täpsustama, mida pidas silmas psühholoogilise teguri all, kuid on selgelt mõista, et jutt käib võitlusest Ühisliiga play-off-koha eest. "Ilmselgelt on meie klubi eesmärgid maksimaalsed ning üks neist on jõuda VTB Ühisliigas play-off'i," märkis Reinbok.