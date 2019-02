Kristina Kuuse treener: sellest situatsioonist auga välja tulla oli suur asi 

„Lõpp jättis muidugi veidike mõru maitse, sest süües kasvab isu, nagu öeldakse," sõnas Nelis telefonitsi Õhtulehele. "Ta ei leidnud poolfinaalis kohe edu retsepti. Summa summarum tuleb muidugi rahule jääda. Hooaeg on alanud väga intensiivselt, väga lühikese aja jooksul on olnud kolm võistlust järjest.

Eriti märkimisväärseks teeb olukorra see, et võistlus algas väga kurjakuulutavalt. Alagrupis tuli ainult kaks võitu kuuest võimalikust. Õnneks torgete suhe oli sedavõrd hea, et väljakukkumisohtu praktiliselt polnud. Aga veidi ärevaks tegi ikka. Edasi läks tõusvas joones. Ta pidi kolm matši võitma, et 266 võistleja hulgast üldse põhitabelisse pääseda. Järgmisel päeval vehkles ta aina paremini. Kusjuures kõik olid head vastased, ühtki kingitust polnud."

Sein tuli ette poolfinaalis, kus ta vandus torgetega 11:15 alla edetabeli teisele naisele, Hongkongi vehklejale Man Wai Vivian Kongile.

Nelis: "Seal oli üks must auk, kus vastane tegi väga lühikeses ajavahemikus neli rünnakut järjest. Kristina ei saanud end kuidagi kokku võetud ega suutnud ka taktikat muuta. Kõik käis liiga kiiresti. Nii palju võttis kokku, et sai kaks torget kohe tagasi (11:11 viik - M.T.), aga lõpus oli praktiliselt sama stsenaarium.

Võib öelda küll, et vastane oli kavalam. Aga ta on ka väga kõrgest klassist. Ta võitis ka Kuubas individuaalse turniiri ja tõuseb nüüd maailma edetabeli liidriks."

Milline matš oli treeneri jaoks kõige närvesöövam?

„Ma ei tee neil vahet, pinge on võrdlemisi stabiilselt üleval koguaeg. Kui üldse midagi välja tuua, siis ehk [põhiturniiri] esimene matš [rumeenlanna Ana Maria] Popescuga, kes oli aastaid naiste epeevehklemise suveräänne liider.