VIDEO | Tänak Rootsi ralli eel: eestlaste jaoks pole talv midagi erilist, näeme seda igal talvel 

„Oleme igal juhul võistluseks hästi valmistunud. See kuulub mu lemmikrallide sekka. Samas eelmisel aastal nägime, et isegi ideaalsetes oludes võib juhtuda, et kõrgete kohtade nimel võitlemine muutub väga raskeks,“ meenutas Tänak. Nimelt sadas mullu värsket lund ja avapäeval esimesena startinud mehed kaotasid palju aega.

„Meie ehk eestlaste jaoks pole talv muidugi midagi erilist, sest näeme seda ju igal talvel. Ma jõudsin enne MM-sarjaga liitumist samuti mõned talverallid sõita, seega kogemust veidi on. Samas on MM-hooajal ikkagi ainult üks talveralli ja see teeb Rootsi eriliseks. Kasutame auto seadistuse juures palju nüansse, mida mujal vaja ei lähe. Lisaks on sõidustiil hoopis teine, millega peab kiirelt harjuma. Kiiruse poolest võiks Rootsit võrrelda Soome ralliga, aga siin on sõidustiil agressiivsem.“