VIDEO | TUBLI! Turniiri parimaks valitud Kriisa vedas Žalgirise Euroliigas nelja sekka 

„Minu jaoks on see kindlasti kena saavutus, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et me võitsime. Kõige väärtuslikuma mängija auhind pole minu jaoks kindlasti kõige tähtsam,“ ütles Kriisa pärast Žalgirise pressiteenistuse vahendusel. „Rytasega mäng on Leedu derbi, seega olime hästi valmistunud. Väga mõnus oli Žalgirise areenil mängida. Fänne oli palju, sealhulgas ka Rytase omad, kes olid meie vastu. Väga hea tunne oli võita.“