VIDEO | Doncic jätkab Dallase tassimist, Warriorsi supertrio ei petnud fännide lootusi 

Sealjuures tõi Doncic oma 28st punktist 13 just viimasel veerandajal. Statistikakastist leiab sloveeni nime tagant veel 9 lauapalli ning 6 korvisöötu. Lisaks oli just tema (2+1) korv see, mis Dallasele võidu kindlustas. Portlandi parim oli Damian Lillard 30 punktiga.