TV3 VIDEO | Üheksa-aastase võistluspausi lõpetanud Šmigun-Vähi: jään alati suusatamist armastama

„Tegelikult oli raske, pean ütlema. Sulailm oli ning suus ei libisenud väga hästi. Aga võib-olla ma mäletan neid tundeid, mis on kunagi olnud, et suusk peab hästi libisema,“ sõnas Šmigun-Vähi pärast lõpujoone ületamist.

Tippspordiga tegi eestlanna lõpparve 2010. aastal ning kui pärast seda ei kippunud ta enda sõnul tükk aega enam suusarajale, siis viimastel aastatel on lapsed taas suusapisiku emas üles suutnud leida. „See on mu laste huvi. Lastele meeldib ning tegelikult ma ju suusatamist armastan, olen armastanud ning jään armastama. See on tõeliselt äge ala,“ sõnas ta