Eesti naiskond jäi EMil esimesena medalita 

Kaotust liidritele oli Eestil küll 6.20, kuid hajutusvariandid erinesid üksteisest mitme minuti võrra ja Eestile oli avavahetuseks sattunud üks pikemaid variante, kirjutab Eesti Orienteerumisliit oma kodulehel. Epp Paalberg: „Jäin oma hajutusvariandil kiiresti üksi, kuid suutsin säilitada hea kiiruse ja tegin täna kindlasti oma parima soorituse neil võistlustel“. Doris Kudre peaeesmärgiks oli vahe vähendamine Šveitsi ja Tšehhiga ning see ka õnnestus – teises teatevahetuses olid tšehhitaride edu Eesti ees veel vaid 1.32 ja šveitslannad jäid napi 10 sekundi kaugusele. Doris Kudre: „Sõitsin terve raja üksinda, sest peakonkurendid ei olnud nägemisulatuses. Tundsin ennast täna hästi, haige õlg pidas vastu ning tegin kontrollitud soorituse, millega jään igati rahule.“ Daisy Kudre pidas terve raja tasavägist heitlust Šveitsi ja Tšehhi ankrunaistega, kellest visamaks osutus nendel meistrivõistlustel individuaalselt kahel korral kaheksandaks tulnud tšehhitar Lenka Melchova.

Daisy Kudre: „Raja lõpuosas suutsin kitsastel tõusudel tšehhitariga piisava vahe sisse sõita, mida ta laiadel suusaradadel enam tagasi teha ei suutnud. Tundsin end täna väga hästi ja naiskonnaga võtsime tänasest päevast maksimumi. Neljas koht on meie parim teatekoht EM-võistlustel.“



Võistlust juhtis algusest lõpuni Venemaa, kes edestas lõpuks Rootsit 1.48 ja Soomet 3.59. Eesti kaotus võitjatele oli 10.09, Tšehhi jäi Eesti selja taha 12 sekundiga.



Meeste esikolmiku moodustasid Norra, Venemaa ja Rootsi. Märkimisväärne on see, et Venemaa hõbedases võistkonnas tegi teises vahetuses suurepärase sõidu 46-aastane Eduard Hrennikov, kes viis teise vahetuse lõpuks Venemaa kahe minutiga juhtima. Eesti meeskonda välja ei pannud.