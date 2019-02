ÕL ROOTSIS | STATISTIKAPOMM: Tänakul on võimalus teha seda, mis Märtinil saavutamata jäi 

Kokku on alates 1971. aastast Rootsi rallil osalenud 36 eestlasest pilooti või kaardilugejat.

Pilootidest on lumerallil enim startinud Tänak (8), kaardilugejatest Sikk (8).

Kiiruskatseid on eestlastest võitnud 2 meest: Tänak (11) ja Märtin (5). Olgu öeldud, et siinkohal on arvestatud vaid üldarvestuses kõige kiiremat aega näidanud mehed.