Vastasfännide rünnaku eest merre põgenenud veepallur: nad oleks mu ära tapnud 

Kui parimad veepalliklubid võtavad teineteise vastu mõõtu Euroliigas, siis mõistagi eksisteerib ka madalama kategooria rahvusvahelisi sarju. Üks neist on Regionaalliiga (endine Aadria liiga), mis tänavu hõlmab endas klubisid Serbiast, Horvaatiast ning Montenegrost.

Möödunud nädalavahetusel pidid Splitis vastamisi minema sealne Mornar ning Serbia suurklubi Crvena zvezda. Paraku tuli see kohtumine turvakaalutlustel ära jätta, kuna külalismeeskonna mängijad sattusid Spliti sadamapiirkonnas kohvikus istudes kohalike ultrafännide rünnaku ohvriks.

Mõistagi ei piirdu selline konflikt naaberriikide puhul vaid klubide vahelise tüliga, vaid koheselt sekkusid asjasse ka alaliidud ning riigijuhid. Serbia alaliit andis teada, et nemad kavatsevad sisse anda ametliku protesti Mornari diskvalifitseerimiseks ega kavatsegi oma klubisid edaspidi Horvaatiasse enam lubada.

Horvaatia riigijuhid mõistsid rünnaku mõistagi hukka ning lubasid, et rusikakangelased saavad ka vastavalt karistatud. Ametivõimud on praeguseks kinni pidanud kolm meest, kellele on rünnaku osas esitatud ka ametlik süüdistus.