TERASMEES! Ultratriatleet Rait Ratasepp plaanib järjekordset müstilist katsumust

Jah, head spordisõbrad, te lugesite õigesti. Ratasepp korrutab oma mulluse katsumuse kahega ehk plaanib sel sügisel teha 40 täispikka triatloni (3,8 km ujumist, 180 km rattasõitu ja 42,2 km jooksu) 40 päevaga. Nelikümmend! Kõlab täiesti hullumeelsena! Arvude keeles tähendab see, et tal tuleb kokku ujuda 152 km, pedaalida 7200 km ja joosta 1688 km.

Taas rassib ta Fuerteventura saarel, taas ilma konkurentideta. „Põhjus on väga lihtne,“ selgitas ta täna ajakirjanikele. „Ilma poolest pole sel ajal (septembri lõpp - novembri algus - M.T.) võimalik mujal Euroopas teha. Lisaks sealne liikluskultuur ja turvalisus ning hea logistika. Ärkan üles ja jõuan minutiga basseini. Iga päev lõppeb nii, et söögikohani on samuti minutipikkune tee. Nii keerulise väljakutse puhul peab kõik toimima õlitatult.“

Rait Ratasepp tutvustas täna ajakirjanikele oma järjekordset hullumeelset ettevõtmist. Erki Parnaku

Ta kaalus ka Eestis tegemist, kuid jõudis järeldusele, et soovib rasketel hetkedel pigem üksindust kui fännide ergutust. "See ei toimi minu jaoks. Mul pole vaja meeskonda, kes ütleks „läheb-läheb, Rait!“. Tahan raskel hetkel vaikust ja sellest üksinda üle saada.

Mis puudutab sügisel öeldud sõnu, siis õppis Ratasepp seda, et emotsiooni pealt ei tasu midagi välistada. „Keha rahunes maha ja sain aru, et see sobib mulle. Korralduslikult on suur pluss, et saan teha kõike enda käe järgi ega sõltu kellestki.“