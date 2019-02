Liiklusõnnetuse põhjustanud Norra suusatäht läheb kohtupinki 

Norralase juhitud auto sõitis otsa ees liikunud sõidukile, mis omakorda põrkas kokku ülekäigurajal kõndinud 12aastase tüdrukuga. Keegi väga tõsiselt vigastada ei saanud, aga jalakäija trauma on süüdistaja arvates piisav, et Kläbot karistada tingimisi vangistusega. Halvimal juhul võib kohus ta aastaks ajaks tingimisi vangi panna.

"Kokkupõrge põhjustas vigastuse ja tekitas kahju eespool liikunud autole. See on liiga tõsine juhtum, et karistada kokkupõrke põhjustajat vaid rahatrahviga ja menetlus lõpetada. Süüdistaja teeb ettepaneku määrata karistuseks lühemat sorti tingimisi vangistus," vahendas Norra rahvusringhääling Tröndelagi politsei pressiteadet.