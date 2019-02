Kelly Sildaru hiilgav katse pani vanaemal õnnepisarad pikaks ajaks jooksma

Nagu hiljem välja tuli, sooritas Kelly hoopis triki switch 1080 ehk ta läks selg ees hüppesse ja keeles kolm korda ümber oma telje. Rennis polnud ükski naine seda trikki veel teinud.

X-mängud või MM?

Tundepuhangu ajal oli vaja ära vaadata suurfavoriit Cassie Sharpe'i viimane üritus. „Olen kuulnud, et Sharpe'il pole kõige parem närvikava. Aga see on arusaadav, mul ka poleks sellises olukorras. Aga mõtlesin, et Sharpe teeb ikka viimase katse ära, tema klass on ju nii kõrge. Kui ta esimese hüppe maandumisel pisut komistas, siis arvasin, et ta sõidab edasi, aga ei... Kelly on maailmameister. Super... Super!“

Nüüd loodab Aidi, et perel leidub mahti omakeskis üks korralik kokkusaamine teha. „Kas just nüüd täna, nad on kõik ilmselt väga väsinud,“ viitas ta poeg Tõnis Sildarule ning lastelastele Kellyle ja Henryle.

„Näen Kellyt ja Henryt päris tihti. Nad on ju minu juures Kohilas suviti käinud. Tõnis ehitas sinna hüppetorni. Selle pärast Kelly nii hea ongi,“ teatas Aidi.