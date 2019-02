Jenissei peatreener: mängisime sisuliselt kaitseta 

„See oli väga tähtis matš, olen mängijate üle õnnelik ja uhke,“ ütles Kalevi peatreener Donaldas Kairys. „Vastasel on rünnakul väga ohtlikud mängijad, alguses oli meil kaitse ja lauavõitlusega probleeme, kuid teisel poolajal need paranesid, mängijad hakkasid paremini suhtlema.“

Kairyse Jenissei kolleeg Okulov tõdes, et neil on koosseisuprobleemid, viimasel ajal on vaid kahes trennis saadud kümme meest kokku. „Lisaks oli kahenädalane mängupaus, Kalevil aga mängupraktikat jagub. Sel moel on nii raskeks mänguks keeruline valmistuda. Kaugvisete tabavus oli meie kohta madal (26% - toim), mängisime sisuliselt kaitseta, tegime palju eksimusi, mida ei tohi endale lubada,“ põrutas Okulov.