VIDEOD | HULLUS NBAS! Westbrooki ja Hardeni segased seeriad ei peatu 

Alustuseks Westbrookist. Oklahoma City Thunderi äss sai kirja oma kümnenda järjestikuse kolmikduubli (seekordseks saldoks 21 punkti, 14 lauapalli ja 11 söötu), mis on NBA uueks rekordiks. Varasem tippmark kuulus legendaarsele Wilt Chamberlainile, kes 51 aastat tagasi suutis üheksas mängus järjest kolmikduubli välja võluda.



Thunderi 120:111 võitu Trail Blazersi üle panustas kolmikduubliga ka Paul George (47 punkti, 12 lauapalli, 10 söötu). George'st ja Westbrookist said üheksandad tiimikaaslased, kes ühes mängus kolmikduubli teinud.

Oma head minekut jätkas ka Houston Rocketsi staar James Harden. 120:104 võidumängus Dallas Mavericski üle viskas ta taas üle 30 punkti. Seda juba 30 mängu järjest. NBAs on rohkemat suutnud vaid Wilt Chamberlain (31 ja 65). Niisiis on Hardenil võimalus kahe mänguga tõusta NBA ajaloos teiseks.



Möödunud ööl paistis, et Hardeni seeria saab läbi. 2.32 enne kohtumise lõppu oli tal kirjas vaid 20 punkti, kuid seejärel tabas ta kolm kolmest ning vahele paar vabaviset.



Luka Doncici saagiks jäi Mavericksi ridades 21 punkti, 10 lauapalli ja 8 söötu. Ta on seni skoorinud keskmiselt 20.8 punkti mängus. Viimati oli debüüthooajal resultatiivsem Blake Griffin, kes 2010/2011 loopis 22.5 punkti matši kohta.

Hoos oli ka MIlwaukee Bucksi staar Giannis Antetokounmpo, kes viskas 29 punkti, hankis 17 lauapalli ja andis 8 söötu. See oli tema hooaja 12. 25+ 15+ 5+ mäng. Sama suutis viimati Shaquille O'Neal hooajal 2000/2001. Bucks alistas Chicago Bullsi 112:99

