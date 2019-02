MEGATEHING TULEMAS? Torino Juventus noolib Liverpooli talismani 

Kuuldavasti on Salahile silma peale pannud Itaalia hiid Torino Juventus, kes soovib egiptlase tuua tänavu vaid kaks liigaväravat löönud argentiinlase Paulo Dybala asemele.



Väidetavalt valmistab Juventus ette pakkumist suurusjärgus 200 miljonit euro. Kui tehing peaks suvel teoks saama, tõuseks Salah kalliduselt maailma teiseks jalgpalluriks. Esikohta hoiab Neymar, kes siirdus Barcelonast PSGsse 222 miljoni euro eest.



Salah on Liverpoolis löönud 62 liigamänguga 49 väravat. Kõigi sarjade peale kokku on numbrid 86 ja 64. Tänavu on ta Inglismaa kõrgliigas skoorinud 17 korral, mullu sai ta kirja 32 väravat.



Salahile pole Itaalia liiga võõraks kohaks, aastatel 2015-2017 esindas ta nii Fiorentinat kui ka Romat.