Wayne Rooney napsutas võõra naisega, kas megastaari abielu on karil?

Kuuldavasti ei meeldinud Wayne Rooney abikaasale ning nelja lapse emale Coleenile tõik, et tema mees Florida treeninglaagris võõra baaridaami Vickiga koos kärakat neelas.

Coleeni ootab nüüd puhkusereis koos nelja lapsega, kuid Wayne perega kaasa ei lähe. Retk oli siiski juba enne viimast vahejuhtumit planeeritud.



"Ta ei taha lapsi kurvastada ning plaane muuta ainult seepärast, et Wayne käitus jälle nagu idioot. Võib-olla tuleb üksiolek Wayne'le isegi kasuks. Ta saab mõelda, millest ilma jäämisega ta riskib," rääkis anonüümne allikas The Sunile.



"Wayne on isekas ja ei mõtle üldse Coleeni tunnetele," põrutas teine.