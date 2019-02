Jalgpall Suri aegade parima tõrje teinud legendaarne Inglismaa koondise väravavaht Ohtuleht.ee , täna, 12:29 Jaga:

Gordon Banks eelmisel aastal. Reuters/Scanpix

Täna suri 1966. aastal Inglismaa koondisega maailmameistriks tulnud puurivaht Gordon Banks.81aastaselt meie seast lahkunud Banksi hinnati väga kõrgelt, ta on valitud 20. sajandi parimate väravavahtide edetabelis teisele kohale - Lev Jašini ning Dino Zoffi vahele. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA nimetas ta kuuel korral aasta väravavahiks.1966. aasta MMil oli ta maailmameistriks tulnud Inglismaa koondise põhiväravavaht. 1970. aasta MMil tõrjus ta superstaar Pele pealöögi. Brasiillasse sooritus oli nii võimas, et ta hõikas koheselt "Gol!" ehk värav.Pärast Banksi tõrjet toimus järgnev vestlus.Pele: "Ma arvasin, et see on värav."Banks: "Me mõlemad arvasime."Bobby Moore: "Sa jääd vanaks, Banksy, vanasti sa püüdsid sellised pallid."Nii Pele kui ka mitmed ajakirjanikud ja ekspredid on Banksi tõrjet nimetanud aegade parimaks. Banks sõnas hiljem: "Mind ei jääda MM-tiitli pärast mäletama, vaid selle tõrje pärast. Inimesed tahavad ainult sellest tõrjest rääkida."