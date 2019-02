Mart Poom mälestab Inglismaa kuulsaimat väravavahti, kes täna suri: ta oli ikooniline, mul on isegi tema autogrammiga jalgpall

"Ta oli kindlasti ikooniline väravavaht," sõnas karjääri jooksul viit Inglismaa klubi esindanud puurilukk. "Inglismaal on jalgpall tähtsam kui muu sport. See on inimeste ja kogukondadega läbi põimunud. Banks on olnud kõige kuulsam väravavaht ja legend, oma ajastu parim väravavaht Inglismaal. Kogu MMi võitnud koosseis on Inglismaal väga kuulsad ja teenekad. Ta oli ka OBE (Briti impeeriumi ordu ohvitser - toim.). Ega igaühele ei jagata ordeneid."

Oma pika karjääri jooksul jõudis Poom samuti Banksiga trehvata.

"Olen temaga kohtunud nii mõnelgi Inglismaa üritusel kui ka väravavahtide konverentsidel, kui ta on aukülaline olnud. Mul peaks isegi kuskil olema minijalgpall tema autogrammiga."

Gordon Banks 1965. aastal Ungari koondise vastu mängimas. AP/Scanpix

Meie seast lahkunud Banksi hinnati väga kõrgelt, ta on valitud 20. sajandi parimate väravavahtide edetabelis teisele kohale - Lev Jašini ning Dino Zoffi vahele. Rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA nimetas ta kuuel korral aasta väravavahiks.



1966. aasta MMil oli ta maailmameistriks tulnud Inglismaa koondise põhiväravavaht. 1970. aasta MMil tõrjus ta superstaar Pele pealöögi. Brasiillase sooritus oli nii võimas, et ta hõikas koheselt "Gol!" ehk värav.



Pärast Banksi tõrjet toimus järgnev vestlus.



Pele: "Ma arvasin, et see on värav."

Banks: "Me mõlemad arvasime."

Bobby Moore: "Sa jääd vanaks, Banksy, vanasti sa püüdsid sellised pallid."



Nii Pele kui ka mitmed ajakirjanikud ja ekspredid on Banksi tõrjet nimetanud aegade parimaks.



Banks sõnas hiljem: "Mind ei jääda MM-tiitli pärast mäletama, vaid selle tõrje pärast. Inimesed tahavad ainult sellest tõrjest rääkida."



Gordon Banks esindas Inglismaa koondist aastatel 1963-1972 73 korda. Tuntumatest klubidest pallis ta Leicester Citys ja Stoke Citys. Just viimane teatas Banksi lahkumisest oma veebilehel.



"Teatame suur kurbusega, et Gordon suri möödunud ööl rahus. Oleme löödud, kuid meil on temast palju häid mälestusi ja ma ei saaks tema üle uhkemad olla."