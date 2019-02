Leedu korvpallispetsid: Kerr Kriisal pole NBA-keha, kuid Euroliigasse võib ta küll jõuda

Kriisa üks tugevusi on kõrge korvpalli IQ ja olukordade lugemise oskus. Paljud ei jõuagi selleni, temal on mängu mõistmine aga veres. See on väga tähtis,“ rääkis treener toona.

Urbonas lisab, et äsjasel Euroliiga turniiril tuli Kriisale nõnda vastutusrikas roll veidi ootamatult, kuid ta kohanes sellega mäng-mängult ja vedas finaalis meeskonna võidule.

„Ma ei oodanud, et mu roll kasvab nii suureks. Keskendusin kaitsetööle ja aitasin rünnakuid ehitada. Kuid iga päevaga tajusin, et olen suuteline enamaks. Kaaslased aitavad mul meeles pidada, et suudan ka visata (naerab). Kui usaldan iseennast, võin visata ise ja luua olukordi teistele. Arvan, et tähtsaim on see, et olin piisavalt agressiivne. NKLis jään teinekord liialt passiivseks. Tean, millele pean edaspidi tähelepanu pöörama. Ma ei hakka seda välja tooma – konkurentidel on muidu lihtsam (naerab),“ lausus Kriisa Urbonasele.

Žalgirises on olnud juttu Kriisa kutsumisest põhimeeskonna treeningutele. Tänavu on selle võimaluse seni saanud Kriisaga sama positsiooni mängiv Rokas Jokubaitis, kes on näidanud end väga heast küljest. Javtokase sõnul saab oma võimaluse varsti ka Kriisa.

„Ma ei saa Šarase eest rääkida, sest otsuseid võtab vastu tema. Meie anname soovitusi,“ ütles Javtokas. „Šaras nägi Kerri etteasteid ja need avaldasid talle muljet. Arvan, et proovime teda mitmel treeningul.“

Leedulaste hinnangul tuleb Kriisal nüüd keskenduda füüsise arendamisele. 189 cm kasvu juures kaalub ta 75 kg ning füüsiliselt üha nõudlikumaks muutuvas korvpallis on tal pikemate ja tugevate tagameeste vastu raske.

Šernius rõhutas, et Kriisa võiks ka rohkem oma mängu analüüsida. „Jasikevicius küsis noore poisina alati pärast mängu videot. Kerr võiks samuti seda teha ja oma tegutsemist rohkem analüüsida. Mida kõrgem tase, seda enam tulevad mängu väikesed detailid. Kuid üldiselt on ta õigel teel. Ta kaitseb hästi, on hea IQga, viskab… Tal on võimalik mõelda kõrgema taseme peale.“