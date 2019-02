VIDEOD | LOODUSE IME! Seitsmeaastane välejalg on väga-väga-väga kiire ning lööb internetis laineid

Tema isa, Rudolp Ingram seenior sõnas, et ta on poja üle uskumatult uhke. Seda nii isa kui ka treenerina.



„Ta on töökas, väga viisakas ja tagasihoidlik ning ta nägu on alati naerul. Teda ootab väga särav tulevik, olen väga õnnelik, et sellest osa saan,“ rääkis ta.



Väike poiss on väga osav ka ameerika jalgpallis. Pool aastat tagasi jagas sotsiaalmeedias üht tema videot NBA superstaar LeBron James, kes ei suutnud oma silmi uskuda.