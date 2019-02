Müürsepp Kalev/TLÜ uuest võõrmängijast: ta polnud kaheksa kuud mänginud 

Kalev vajas tsentrit seoses asjaoluga, et senegallase Bamba Falli viisa aegus, uut ta kohe ei saanud ja pidi riigist lahkuma. "Olime pärast Bamba üllatavat äraminekut suure probleemi ees. Ainsaks "number viieks" jäi sisuliselt Janar Talts, kellel ei saa lasta igas mängus 35 minutit rügada. Pidime tegutsema," selgitas Müürsepp Õhtulehele.

Ta möönis, et vaateväljas oli mitu keskmängijat, kuid mõnigi neist ei avaldanud soovi meeskonnaga liituda. "Lõpuks jäi sõelale Buchanan. Ta mängis eelmisel hooajal Jaapanis. Paljud mängijad tulevad liigadest, mille kohta meil pole siin eriti palju teada. Aga teatud tema liigutused sobivad meile ja usun, et eriti Eesti meistrivõistlusi silmas pidades on meile temast kõvasti abi," rääkis Müürsepp.