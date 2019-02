Südantlõhestav: hukkunud jalgpallitähe sõbratar lõpetas pikalt kestnud vaikuse 

Sala oli paar päeva enne saatuslikku lennureisi vormistanud klubivahetuse ja oligi parajasti teel Nantes'ist Cardiffisse, kus pidi algama tema uus elu. Lõpuks ei jõudnudki ründaja kohale. Surnukeha oli kuni veebruari alguseni kadunud ja lähedastes püsis usk, et ehk õnnestus Salal pääseda. Kuni lõpuks toodi laip mere põhjast ikkagi välja.

„Ta ütles, et läks Cardiffisse, üleminek pidavat vormistatud olema. Ta tahtis väga seal mängida. Mul oli hea meel, sest nägin teda tõesti õnnelikuna. Ta unistas alati Inglismaa liigasse jõudmisest, sest see on maailma tugevaim,“ rääkis Ungerer.