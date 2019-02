Taas vabasse maailma jõudnud Bahreini jalgpallur pääses Tai vanglast FIFA ja ROKi võimsa surve abil 

Väljaande The Guardian teatel avaldas jalgpallurile suurt toetust rahvusvaheline spordiüldsus, sealhulgas FIFA, ROK ja ülemaailmne mängijate assotsiatsioon.

Niisuguse surve tulemusena otsustasid Tai ja Bahrein skandaali vältida. "FIFA on väga rõõmus, et Hakeem al-Araibi vabastati Tai vanglast. Selle tulemuse nimel töötasime viimased kaks kuud koos õiguskaitseorganite, riikide valitsuste ja jalgpalliüldsusega. Loodame, et Hakeem saab peagi jätkata jalgpallurikarjääri," tegi FIFA lausa ametliku avalduse. Täna jõudis al-Araibi tagasi Melbourne'i.