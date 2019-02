Kosmonauditoit ja prügi sees hulpimine: maailmarekordi püstitanud sõudja teekond üle Atlandi ookeani 

Ent tavaliselt on tegu täisjõus meeste või naistega, kellel on rohkelt elukogemust. Haitzmann lõpetas suvel alles keskkooli.

"Kavatsen sügisel ekstreemspordiinseneriks õppima hakata, nii et see oli väga vajalik kogemus," naeris Haitzmann.

Lukas Haitzmann. Atlantic Challenge/Facebook

Haitzmanni sõudepaat erines oluliselt nendest, millega on harjunud Tõnu Endrekson ja Allar Raja. Gabariidid on hoopis suuremad, sest kuskile on vaja pikali heita ja kuskile tuleb söögivarud panna. Ent põhitegevust see ei muuda, sõudmine on ikka sõudmine.